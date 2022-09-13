«الصحة» تًعلن تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن عدد الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في المملكة، وكذلك حالات التعافي التي تم تسجيلها خلال الـ24 ساعة الماضية
وقالت إنه تم تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 814,722 حالة حتى الآن.
وأضافت الوزارة أنه جرى أيضا تسجيل 107 حالات تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى 801,851 حالة.
وأشارت إلى أنه تم تسجيل 3 حالات وفاة ليصل إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا إلى 9320 حالة.
وسجل عدد إصابات اليوم انخفاضا قدره 7 حالات عن أمس الإثنين والذي كان 132 حالة.
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وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز “937” للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
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