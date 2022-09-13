عبدالله الطبية: أعضاء متبرع متوفى دماغيا تنقذ 5 حالات حرجة

محمد بن مسعود - الدمام -
قال استشاري تخدير وزراعة أعضاء بمدينة الملك عبدالله الطبية، دكتور عبد الوهاب نوح ، بالتنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء ، إنه تم نقل أعضاء متبرع متوفى بسكتة دماغية بالتنسيق مع عائلته ، انقذت 5 حالات حرجة .
وأوضح أنه تم زراعة قلب لطفلة بعمر 10 أعوام ، كما تم زراعة الكلية اليُمنى لطفلة بعمر 14 عاماً ، وزراعة الكلية اليُسرى لمريض بعمر 38 عاماً .
وأشار إلى أنه تم زراعة كبد لسيدة بعمر 60 عاماً، كما تن زراعة رئة لفتاة بعمر 20 عاماً .
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