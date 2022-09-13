أمير الحدود الشمالية بالنيابة يلتقي أعضاء اللجنة الرئيسة للاحتفال باليوم الوطني الـ 92

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية بالنيابة في مكتبه بالإمارة اليوم, أعضاء اللجنة الرئيسة للاحتفال باليوم الوطني بالمنطقة يتقدمهم وكيل الإمارة محمد بن ناصر بن لبدة، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية الدكتور سلطان بن عبدالرحمن المعمر، بمشاركة مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

واطلع سموه خلال الاجتماع على الاستعدادات للاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني، والمهام التفصيلية للجهات الأمنية وللإدارات والهيئات الحكومية والشركات، كما استعرض الاجتماع دور اللجان التنظيمية للاحتفاء باليوم الوطني، وتحديد موقع الحفل الرسمي والفعاليات المصاحبة, كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.

وأكد سمو الأمير سعود بن عبدالرحمن, أهمية تفاعل ومشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة والأهلية والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة، وإقامة فعاليات فاعلة ومبهجة تواكب هذه المناسبة التاريخية على نفوس الجميع، لتوحيد هذه البلاد على يد الملك المؤسس عبدالعزيز – رحمه الله -.