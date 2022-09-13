صحة وجامعة حائل تناقشان الاستعدادات لإطلاق برنامج مدينة حائل الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل

ناقش مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري أمس، مع رئيس ‫جامعة حائل الدكتور راشد بن مسلط الشريف التحضيرات والاستعدادات لإطلاق برنامج مدينة حائل الصحية، وأوجه التعاون لاعتماد حائل ضمن المدن الصحية بمنظمة الصحة العالمية لمواكبة رؤية المملكة 2030م.

واشتمل الاجتماع على عرض تعريفي ببرنامج المدن الصحية، وأهدافه، والمعايير المطلوبة لتنفيذه، ومهام ودور الجامعة في البرنامج، حيث تُعد الجامعة رافداً أساسياً لتحقيق مستهدفات البرنامج.

وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة أن برنامج المدن الصحية، الذي تشرف عليه وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، برنامجاً تكاملياً بين القطاعات، يهدف إلى تعزيز صحة السكان والتقليل من الأمراض المزمنة الغير معدية وذلك بتشجيع أفراد المجتمع على اتباع أنماط الحياة الصحية وتفعيل دور القطاعات لجعل الصحة ضمن الأولويات وإشراك المجتمع وتمكينه من التحكم في التعامل مع محددات الصحة.