هيئة الأفلام تناقش تطوير الصناعة السينمائية في لقاء افتراضي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

نظمت هيئة الأفلام لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان “التدريب في صناعة الأفلام”، وشارك فيه مختصون بالتدريب في مجال الصناعة السينمائية الإبداعية.

وتناول اللقاء أهمية البرامج التدريبية النوعية والكمية التي تساعد في صقل وتطوير المواهب، واكتشاف مواهب جديدة، وتزويدها بأدوات احترافية تؤهلها للعمل بكفاءة عالية في سوق العمل المحلي والعالمي، بالتعاون مع معاهد وجامعات عالمية وعريقة في المجال, إضافةً للترويج للفرص التعليمية المتاحة ضمن برنامج الابتعاث الثقافي.

وتطرق اللقاء إلى جهود الهيئة وبرامجها الساعية إلى اكتشاف المواهب الوطنية المبدعة، وتنميتها وتطوير قدراتها في مجال صناعة الأفلام، إضافة إلى توفير الفرص التدريبية عبر تقديم الورش في مختلف مجالات الصناعة الفيلمية، والعمل على خلق الظروف المناسبة لإحداث قفزة نوعية في مجال صناعة الأفلام وترسيخ الحضور السعودي العالمي، ودعم وتعزيز شغف الجمهور بالقطاع وأعماله.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تنظمها هيئة الأفلام لمد جسور التواصل مع مجتمع صُناع الأفلام، وتكثيف النقاش المفتوح مع المهتمين، في إطار مساعي الهيئة لتطوير السينما السعودية للمنافسة محلياً ودولياً.