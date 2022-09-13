شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يتخذ قرار مفاجئ داخل الأهلي المصري بعد توليه المسؤولية الفنية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني، قرار رسمي داخل النادي بعد توليه المسؤولية الفنية.

وأكدت تقارير صحفية مصرية اليوم، أن الجهاز الفني، قرر تأجيل معسكر إعداد الفريق للموسم الجديد، الذي كان مقرر له بالفترة من 18 سبتمبر الجاري حتى 28 من نفس الشهر.

وكان الأهلي أنهى اتفاقه على إقامة معسكر خارجي في هولندا وخوض بعض الوديات هناك، إلا أن تأخر الحصول على التأشيرات، عطل خطة الفريق.

إلغاء معسكر الأهلي في هولندا

وأعلنت الشركة المسؤولة عن تنظيم معسكر الأهلي عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" تأجيل معسكر الفريق إلى شهر نوفمبر المقبل.

ومن المنتظر أن يفتتح الأهلي مشواره في الموسم الجديد تحت قيادة مارسيل كولر المدير الفني الجديد، بمواجهة الفائز من لقاء الاتحاد المنستيري التونسي والجيش الرواندي، خلال شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأعلن الأهلي في وقت سابق تعيين السويسري مارسيل كولر خلفا للبرتغالي ريكاردو سواريش الذي أقيل من منصبه، بسبب سوء المستوى الفني والنتائج.

وكان كولر تسلم تقرير فني عن لاعبي المارد الأحمر بشكل منفرد من سامي قمصان مدرب الفريق، لمعرفة ما يحتاجه قبل الموسم الجديد.

جهاز كولر داخل الأهلي



ويضم جهاز كولر معه ثلاثة مساعدين أجانب، أحدهم مدرب عام والثاني مخطط أحمال والثالث محلل أداء، حيث بات يضم الجهاز الفني كل من:

المدير الفني: مارسيل كولر "سويسري"

المدرب العام: هارالد جامبيرلي "سويسري"

المدرب المساعد: سامي قمصان

مدرب حراس المرمى: ميشيل يانكون "بلجيكي"

مدرب أحمال: تيزيان أندريس أندويا "سويسري"

محلل آداء: ياسين الميكاري "تونسي"

مدير الكرة: سيد عبد الحفيظ