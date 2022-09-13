شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا رفض كريستيانو رونالدو عرض الهلال السعودي؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصحفية الأسباب التي دفعت البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، لرفض الانتقال إلى الهلال السعودي.

أسباب رفض رونالدو لعرض الهلال السعودي

وسبق وأن ارتبط الدون بالرحيل عن المانيو خلال الفترة الماضية وبالأخص أن الشياطين الحمر لم ينجحوا في الوصول لدوري أبطال أوروبا لكنه بقي لعدم وصول عرض مناسب.

وقالت شبكة "CNN" البرتغالية أن الدون رفض واحد من العرض المغرية من إدارة نادي الهلال السعودي التي كانت طامحه في ضمه خلال الصيف الحالي مقابل الحصول على راتب يصل إلى 242 مليون يورو في موسمين.

وكان ذلك العرض تاريخيًا لن يحصل عليه الدون في أي من الفرق الاخرى التي سينضم لها وبالأخص أنه كان سيجني راتب سنوي قيمته 121 مليون يورو، وهو الذي لم يتقاضاه أي لاعب في وقت سابق.

وكشفت صحيفة آس الاسبانية الاسباب الخاصة بالرفض حيث أكدت أن رونالدو يرغب في البقاء والمنافسة بالملاعب الأوروبية خلال الفترة القادمة حيث كان يتطلع للتوقيع مع أحد الأندية الكبرى أو البقاء مع مانشستر يونايتد، من أجل مواصلة حصد الألقاب في قارة أوروبا.

أرقام رونالدو الموسم الماضي مع المان يونايتد

يُذكر أن الدون قد نجح في تسجيل 24 هدفًا الموسم الماضي وقدم ثلاثة تمريرات حاسمة في في 38 مباراة بكافة المسابقات رغم تواضع مستوى مان يونايتدز