شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تأكد غياب صخرة الهلال عن موقعة الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تضاءلت فرص مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المشاركة بمواجهة فريق نادي الوحدة يوم الجمعة القادم لحساب مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن للمحترفين السعودي في الموقعة التي ستجمع بينهما على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

تأكد غياب جانج هيون عن مباراة الوحدة

جانج هيون

وواصل جانج هيون لاعب نادي الهلال برنامجه التاهيلي يوم أمس الاثنين وذلك رفقة الثلاثي صالح الشهري ومتعب المفرج بالإضافة إلى عبد الإله المالكي.

حيث سبق وأن تعرض للاعب للإصابة على مستوى الفخذ خلال شهر أغسطس الماضي الأمر الذي منعه من التواجد خلال الجولات الثلاثة الأولى.

ومن المُنتظر ان يعود اللاعب امام فريق نادي التعاون في الموقعة التي تجمع بينهما يوم الثاني من شهر أكتوبر على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض لحساب الجولة الخامسة من الدوري.

الهلال يستأنف تدريباته

وفي نفس السياق واصل نادي الهلال تدريباته بعد أن حظي اللاعبون بإجازة لمدة يومين عقب حصد لقب كأس سوبر لوسيل بالفوز على نادي الزمالك المصري بركلات الجزاء الترجيحية.