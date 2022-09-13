شكرا لقرائتكم خبر عن طارق حامد ينافس على لقب الأفضل بجولة دوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل الدولي المصري طارق حامد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة السعودي في المنافسة على لقب لاعب الجولة الثالثة من بطولة دوري روشن حيث ينافس كل من الأرجنتيني كريستيان جوانكا لاعب الشباب والكولومبي ديفيد أوسبينا حارس فريق النصر.

طارق حامد ينافس على لقب لاعب الجولة

وسبق وأن طرح الحساب الرسمي لبطولة الدوري السعودي على تويتر أسماء اللاعبين على الجماهير من أجل إختيار اللاعب الأفضل في الجولة مع منح المشجعين حرية اختيار لاعب آخر من خارج الثلاثي المرشح.

ونال طارق حامد إعجاب جماهير العميد خلال مباراة الرائد الأخيرة والتي انتهت بفوز فريقه بهدف واحد مقابل لا شيء حيث واصل هوايته المفضلة بإفتكاك الكرة من الخصم في ثلاثين مناسبة.

هدف سامي النجعي الأفضل في الجولة

وفي سياق آخر حصل هدف اللاعب سامي النجعي نجم النصر جائزة الأجمل في الجولة الثالثة وهو الذي سجله بمجهود فردي رائع عقب تخطي أكثر من لاعب قبل أن يضع الكرة في الزاوية الضيقة الغير متوقعة.