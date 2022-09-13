شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد دوري روشن.. رقم سلبي غير مسبوق بعد مرور 3 جولات والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سجلت الجولات الثلاثة الأولى من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين رقم سلبي غير مسبوق في تاريخ دوري المحترفين في ظاهرة لم يعتد عليها الجمهور سابقًا.

رقم سلبي في دوري روشن بعد نهاية الجولة الثالثة

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإنه وللمرة الأولى تفشل أربعة أندية في تسجيل أي هدف خلال المباريات الثلاثة الأولى بأقدام لاعبيها وهم الباطن والعدالة الذين لم يتمكنوا من زيارة الشباك طوال 270 دقيقة.

حيث يتذيل فريق نادي الباطن الترتيب بالخسارة التي مني بها في الجولة الافتتاحية على يد فريق نادي الشباب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء قبل الخسارة من الفتح في الجولة الثانية بخماسية والسقوط في فخ الهزيمة على يد الاتفاق بثلاثية.

وخسر نادي العدالة مباراته الافتتاحية من الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل لا شيء وسقط خارج أرضه أمام فريق نادي الطائي بهدف نظيف وتعادل في الجولة الثالثة سلبيًا دون أهداف أمام فريق نادي الخليج.

وعجز فريقي الوحدة والخليج في تسجيل الهدف الأول لهم بواسطة لاعبيهم حيث انتصر الأول على فريق نادي أبها بهدف عكسي عقب الخسارة من النصر والرائد بهدف واحد مقابل لاشيء.

ويمتلك الخليج هدف واحد هو الآخر في رصيد أهدافه المسجله سجله لاعب ضمك بالخطأ في مرمى فريقه في المباراة التي خسرها الخليج بنتيجة هدف مقابل هدفين.

فيما سبق وأن افتتح الفريق مبارياته بدوري روشن بالخسارة من الهلال بهدفين نظيفين والتعادل السلبي في الجولة الثانية مع العدالة.

ومن المُنتظر أن تنطلق غدًا الأربعاء مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري روشن بمواجهة الطائي أمام الفتح، فيما يحل الشباب ضيفا ثقيلا على العدالة.

في الوقت الذي سيستضيف فيه الباطن نظيره نادي النصر على ملعب إستاد الحفر وسيكون الخليج ضيفًا على فريق نادي اتحاد جدة على ملعب الجوهرة ويرحل الوحدة لمواجهة الهلال في الرياض.