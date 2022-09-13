اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يستقبل مدير المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد محمد بن ثامر الكعبي وزير المواصلات والاتصالات، السيد هشام عبدالغني موسى مدير المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.
وأشاد سعادة الوزير بالتعاون المثمر والبناء القائم بين وزارة المواصلات والاتصالات والمنظمة العالمية للأرصاد الجوية، كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون مع المنظمة بما يساهم في تطوير خدمات الرصد والتنبؤات الجوية بالوزارة ، بما يتواكب مع المعايير والتوصيات الدولية.
ومن جانبه، تقدم مدير المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بالشكر والتقدير إلى سعادة وزير المواصلات والاتصالات على اهتمامه بتطوير التعاون المشترك للأرصاد الجوية مع المنظمة.
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