اخبار الخليج – وزير المواصلات والاتصالات يستقبل مدير المكتب الإقليمي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل‭ ‬سعادة‭ ‬السيد‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ثامر‭ ‬الكعبي‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات،‭ ‬السيد‭ ‬هشام‭ ‬عبدالغني‭ ‬موسى‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬للمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭.‬

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وأشاد‭ ‬سعادة‭ ‬الوزير‭ ‬بالتعاون‭ ‬المثمر‭ ‬والبناء‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬والمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية،‭ ‬كما‭ ‬تم‭ ‬خلال‭ ‬اللقاء‭ ‬مناقشة‭ ‬سبل‭ ‬تعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭ ‬بما‭ ‬يساهم‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬خدمات‭ ‬الرصد‭ ‬والتنبؤات‭ ‬الجوية‭ ‬بالوزارة‭ ‬،‭ ‬بما‭ ‬يتواكب‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬والتوصيات‭ ‬الدولية‭.‬

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ومن‭ ‬جانبه،‭ ‬تقدم‭ ‬مدير‭ ‬المكتب‭ ‬الإقليمي‭ ‬للمنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬بالشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬سعادة‭ ‬وزير‭ ‬المواصلات‭ ‬والاتصالات‭ ‬على‭ ‬اهتمامه‭ ‬بتطوير‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬للأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬مع‭ ‬المنظمة‭.‬