بيان عاجل من سفارة المملكة في الفلبين.. ماذا يحدث؟

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت سفارة المملكة في مانيلا، أن الحكومة الفلبينية أصدرت أمرًا تنفيذيًا يسمح بالارتداء “الاختياري” للكمامة في الأماكن الخارجية فقط.
وفي بيان عاجل، أكدت السفارة على حسابها في “تويتر”، أنه لا يزال الأمر التنفيذي يشترط ارتداء الكمامة في المؤسسات الداخلية أو الخاصة والأماكن المغلقة، وذلك بموجب قانون الطوارئ الذي يمتد إلى نهاية العام الحالي ٢٠٢٢م.
يأتي هذا بعد أيام، من إصدار السفارة ، تحذيرًا عاجلًا مطالبة المواطنين المتواجدين في العاصمة مانيلا بضرورة أخذ الحيطة والحذر، وأنه على جميع المواطنين الحذر من الهزات الارتدادية الناتجة عن زلزال ضرب البلاد أغسطس الماضي.
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