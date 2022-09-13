اخبار دوليه – بعد أن أدّى العمرة لروح ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث.. السعودية: القبض على يمني حمل لافتة داخل المسجد الحرام

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬السعودي‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬نشره‭ ‬على‭ ‬موقع‭ ‬تويتر‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬القوة‭ ‬الخاصة‭ ‬لأمن‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬قبضت‭ ‬على‭ ‬مقيم‭ ‬من‭ ‬الجنسية‭ ‬اليمنية‭ ‬ظهر‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬يحمل‭ ‬لافتة‭ ‬داخل‭ ‬المسجد‭ ‬الحرام‭ ‬مخالفاً‭ ‬بذلك‭ ‬أنظمة‭ ‬وتعليمات‭ ‬العمرة‮»‬‭.‬

وبحسب‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬فقد‭ ‬أعلن‭ ‬أعلن‭ ‬الشخص‭ ‬في‭ ‬مقطع‭ ‬فيديو‭ ‬أنّه‭ ‬أدّى‭ ‬العمرة‭ ‬لروح‭ ‬ملكة‭ ‬بريطانيا‭ ‬الراحلة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬فيما‭ ‬يعد‭ ‬ذلك‭ ‬انتهاكا‭ ‬لـ»أنظمة‭ ‬وتعليمات‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬المناسك‭ ‬ومخالفاً‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية‭ ‬التي‭ ‬تمنع‭ ‬أداء‭ ‬هذه‭ ‬الفريضة‭ ‬نيابة‭ ‬عن‭ ‬غير‭ ‬المسلمين‭.‬

وفي‭ ‬مقطع‭ ‬الفيديو،‭ ‬ومدّته‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬20‭ ‬ثانية،‭ ‬ظهر‭ ‬الرجل‭ ‬بملابس‭ ‬الإحرام‭ ‬حاملاً‭ ‬لافتة‭ ‬بيضاء‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬بخط‭ ‬اليد‭ ‬‮«‬العمرة‭ ‬لروح‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يتقبّلها‭ ‬في‭ ‬الجنّة‭ ‬ومن‭ ‬الصالحين‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬أن‭ ‬يجعلها‭ ‬مع‭ ‬عباده‭ ‬الصالحين،‭ ‬نسأل‭ ‬الله‭ ‬أنّ‭ ‬يجعل‭ ‬روحها‭ ‬في‭ ‬الجنّة‮»‬‭.‬

وأثار‭ ‬المقطع‭ ‬غضب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬رواد‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭.‬

وأكد‭ ‬جهاز‭ ‬الأمن‭ ‬السعودي‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬جرى‭ ‬إيقافه‭ ‬واتّخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬النظامية‭ ‬بحقّه‭ ‬وإحالته‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‮»‬‭.‬