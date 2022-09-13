اخبار دوليه – نعش الملكة ينقل اليوم إلى لندن عبر مطار إدنبرة

محمد بن مسعود - الدمام - ستحمل‭ ‬طائرة‭ ‬نعش‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬إلى‭ ‬لندن،‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬حيث‭ ‬سيسجى‭ ‬لخمسة‭ ‬أيام‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتبع‭ ‬ذلك‭ ‬جنازة‭ ‬وطنية‭ ‬يحضرها‭ ‬شخصيات‭ ‬عالمية‭.‬

سُجي‭ ‬جثمان‭ ‬الملكة‭ ‬لمدة‭ ‬24‭ ‬ساعة‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬تاريخية‭ ‬في‭ ‬إدنبره،‭ ‬حيث‭ ‬أحاط‭ ‬به‭ ‬ابنها‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬وإخوته‭ ‬الثلاثة‭ ‬في‭ ‬وقفة‭ ‬صامتة‭.‬

وانضم‭ ‬إلى‭ ‬تشارلز‭ ‬شقيقاه‭ ‬آندرو‭ ‬وإدوارد‭ ‬وشقيقته‭ ‬آن‭ ‬في‭ ‬الوقفة‭ ‬الصامتة‭ ‬التي‭ ‬استغرقت‭ ‬عشر‭ ‬دقائق‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬كاتدرائية‭ ‬سانت‭ ‬جايلز،‭ ‬حيث‭ ‬وقفوا‭ ‬برؤوس‭ ‬منحنية‭ ‬على‭ ‬الجوانب‭ ‬الأربعة‭ ‬للنعش‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬مشيعون‭ ‬يمرون‭ ‬لإلقاء‭ ‬نظرة‭ ‬الوداع‭ ‬عليه‭.‬

وبينما‭ ‬كانت‭ ‬الموسيقى‭ ‬الحزينة‭ ‬لمزمار‭ ‬القربة‭ ‬هي‭ ‬الصوت‭ ‬الوحيد‭ ‬الذي‭ ‬ملأ‭ ‬جنبات‭ ‬المكان‭ ‬عندما‭ ‬حمل‭ ‬جنود‭ ‬النعش‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬من‭ ‬اليوم،‭ ‬دوى‭ ‬صوت‭ ‬التصفيق‭ ‬عاليا‭ ‬من‭ ‬المشيعين‭ ‬عندما‭ ‬غادر‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬بعد‭ ‬الوقفة‭ ‬الصامتة‭ ‬تحت‭ ‬جنح‭ ‬الظلام‭.‬

وقالت‭ ‬ماري‭ ‬كلير‭ ‬كروس‭ (‬55‭ ‬عاما‭) ‬‮«‬شعرت‭ ‬بالذهول‭ ‬لأنني‭ ‬كنت‭ ‬في‭ ‬الكاتدرائية‭ ‬مع‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬التي‭ ‬طالما‭ ‬أعجبت‭ ‬بها‭ ‬طوال‭ ‬حياتي‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬شعورا‭ ‬رائعا‭ ‬بمعنى‭ ‬الكلمة‭ ‬لكنه‭ ‬كان‭ ‬حزينا‭ ‬كذلك‮»‬‭.‬

فبعد‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بالمورال،‭ ‬مقرّها‭ ‬الصيفي‭ ‬في‭ ‬اسكتلندا،‭ ‬سجّي‭ ‬جثمانها‭ ‬في‭ ‬إدنبره‭ ‬في‭ ‬محطة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬الرحلة‭ ‬الأخيرة‭ ‬للملكة‭ ‬وصولًا‭ ‬إلى‭ ‬الجنازة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬19‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭.‬

وقبل‭ ‬انتقاله‭ ‬إلى‭ ‬العاصمة‭ ‬الاسكتلندية،‭ ‬تقبّل‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني‭ ‬في‭ ‬لندن‭ ‬التعازي‭ ‬من‭ ‬رئيسَي‭ ‬مجلسَي‭ ‬اللوردات‭ ‬والعموم‭.‬

وتوفيت‭ ‬إليزابيث‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬في‭ ‬بالمورال‭ ‬في‭ ‬المرتفعات‭ ‬الأسكتلندية‭ ‬عن‭ ‬96‭ ‬عاما‭ ‬بعد‭ ‬حكم‭ ‬استمر‭ ‬70‭ ‬عاما،‭ ‬مما‭ ‬فجر‭ ‬مشاعر‭ ‬الحزن‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وبوفاة‭ ‬الملكة‭ ‬إليزابيث،‭ ‬أصبح‭ ‬تشارلز‭ ‬73‭ ‬عاما‭ ‬ملكا‭ ‬لبريطانيا‭ ‬و14‭ ‬دولة‭ ‬أخرى‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬أستراليا‭ ‬وكندا‭ ‬وجامايكا‭ ‬ونيوزيلندا‭. ‬وسيسافر‭ ‬الملك‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬الأقاليم‭ ‬الأربعة‭ ‬لبريطانيا‭ ‬قبل‭ ‬الجنازة،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبدأ‭ ‬جولته‭ ‬بزيارة‭ ‬أيرلندا‭ ‬الشمالية‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭.‬

وتحدث‭ ‬الملك‭ ‬تشارلز‭ ‬الثالث‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬الاثنين،‭ ‬أمام‭ ‬البرلمان‭ ‬البريطاني،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬يشعر‭ ‬بثقل‭ ‬التاريخ‮»‬‭ ‬وأنه‭ ‬يعتزم‭ ‬اتباع‭ ‬‮«‬مثال‮»‬‭ ‬والدته‭ ‬إليزابيث‭ ‬الثانية،‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬أسبوع‭ ‬وداع‭ ‬الملكة‭ ‬الراحلة‭.‬