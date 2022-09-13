الغامدي: توقيع أكثر من 40 اتفاقية وإطلاق 10 مبادرات دولية بقمة الذكاء الاصطناعي

محمد بن مسعود - الدمام - قال الدكتور عبدالله الغامدي، الرئيس التنفيذي لسدايا، إن قمة الذكاء الاصطناعي إنطلقت بـ220 متحدث، كما أن التسجيل تجاوز 20 الف راغب، والحضور اليومي تجاوز 15 ألف يوميًا.
توقيع أكثر من 40 اتفاقية وإطلاق 10 مبادرات دولية
وأضاف خلال حديثه لقناة الإخبارية، أنه تم توقيع أكثر من 40 اتفاقية وإطلاق 10 مبادرات دولية.
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