الزعاق: الرطوبة بالخليج تنتهي في هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قال الباحث الفلكي وخبير الأرصاد والأحوال الجوية، د. خالد بن صالح الزعاق، إن الرطوبة في الخليج تستمر لمدة ثلاثة شهور هي يوليو وأغسطس وسبتمبر، وتنتهي مع أوائل أكتوبر.

وأضاف أن الرطوبة تتخلق عند ارتفاع حمو المسطحات المائية، ومع وجود الناقلة التي هي الرياح، مشيرًا إلى أنها تبدأ مع بداية شهر يوليو وهو بداية موسو الجوزاء، وتنتهي مع بداية أكتوبر وهو بداية موسم الوسم.

الرطوبة تلملم أوراقها

وأشار إلى أن الرطوبة ترفع درجات الحرارة المحسوسة وهي التي تقيسها الأجساد، لكن الرطوبة المنقولة مع انخفاض درجات الحرارة تتحول إلى رزاز يعدل الأجواء ويسلب الألباب، بينما الرطوبة المنقولة مع ارتفاع درجات الحرارة تتحول إلى طل خانق على السواحل الخليجية والسواحل الغربية من السعودية.

وبين أن الرطوبة تلملم أوراقها حاليًا للرحيل من السعودية ومن الخليج بشكل عام.

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ومؤخرًا، قال الزعاق، إن البرد والحر لا يأتيان بشكل مفاجئ، فالبرودة تبدأ من آخر الليل، وتزيد تباعًا، بحركة معاكسة لعقارب الساعة.

أما الحر، فيأتي في أول النهار، حسب ما أورد الزعاق، ويزيد تباعًا متوافقًا مع عقارب الساعة.