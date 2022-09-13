أبرز الأدوار التي يقوم بها ناقل الحركة بالسيارة.. وهذه أعراض تلفه

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أبرز تقرير حديث، الأدوار التي يقوم بها ناقل الحركة في المركبة، وأهم الأعراض التي يمكن أن تُظهر تلفه بشكل عام.

ونوه إلى أن ناقل الحركة يعمل على نقل الأوامر والقوة التي يقوم المحرك بإنتاجها وتوجيهها إلى عجلات السيارة لتتحرك بشكل سلس وفقاً للأوامر التي تنتج من السائق.

ولفت إلى أن أهم أعراض وأسباب تلف ناقل الحركة تتضمن ضعف عزم السيارة مع ملاحظة وجود ثقل عند التنقل بين السرعات، وملاحظة صوت مستمر في الجهة الأمامية، ووجود ثقل في “القير” أو عدم القدرة على التغيير بين السرعات، وكذلك إضاءة لمبة فحص الماكينة على شاشة العدادات.



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Source akhbaar24

