مقتـل عسكريين من القوات الأذربيجانية في اشتباكات حدودية مع أرمينيا

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أسفرت اشتباكات حدودية واسعة، وقعت بين قوات من أرمينيا وأذربيجان، فجر اليوم (الثلاثاء)، عن مقتل عسكريين أذربيجانيين، ضمن أحدث موجة عنف بين الدولتين.

وأفادت وزارة الدفاع الأرمينية في بيان بأن أذربيجان شنت قصفاً مكثّفاً بالمدفعية وبأسلحة نارية من العيار الثقيل على مواقع عسكرية أرمينية في بلدات غوريس وسوتك وجيرموك، إلى جانب طائرات بدون طيار، ما أسفر عن خسائر في صفوف العسكريين (الأذربيجانيين)”، من دون تحديد عددهم، بحسب البيان.

من جهتها، اتّهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية بشنّ أعمال تخريبية واسعة النطاق، قرب مقاطعات داشكسان وكلباجار ولاشين الحدودية، لافتة إلى أنّ مواقع جيشها تعرّضت للقصف، ولا سيّما بقذائف الهاون.

وتندلع اشتباكات حدودية متكررة بين أرمينيا وأذربيجان، منذ الحرب الثانية بين البلدين في 2020، حول جيب ناغورني قره باغ المتنازع عليه بينهما.



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Source akhbaar24

