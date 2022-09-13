مستجدات الغزو الروسي.. أوكرانيا تستعيد 6 آلاف كلم مربع من أراضيها والكرملين يرد

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن جيشه استعاد نحو 6 كلم مربع من الأراضي التي سيطر عليها الجيش الروسي، مؤكدا أنه يواصل التقدم، في حين رد الكرملين على هذه الأنباء وقال إن روسيا ستحقق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

الجيش الأوكراني يستعيد 6 آلاف كلم مربّع

أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس (الإثنين)، أن جيشه استعاد من القوات الروسية نحو 6 آلاف كلم مربع من أراضي بلاده منذ أن أطلق هجومه المضاد في مطلع سبتمبر.

وقال الرئيس الأوكراني في تسجيل فيديو نشره على شبكات التواصل الاجتماعي: “منذ مطلع شهر سبتمبر حرّر جنودنا 6 آلاف كلم مربع من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها”، مضيفًا: “نحن مستمرون في التقّدم”.

مسؤول أمريكي: الكثير من الجنود الروس غادروا أوكرانيا

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير إن روسيا، بحسب تقديرات الولايات المتحدة، تخلت إلى حد كبير عن مكاسبها بالقرب من خاركيف وإن كثيرًا من الجنود الروس المنسحبين غادروا أوكرانيا وعبروا الحدود إلى روسيا.

وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي: “بشكل عام، تقييمنا أن الأوكرانيين يحرزون تقدمًا بينما يقاتلون لتحرير واستعادة الأراضي في الجنوب والشرق”، متابعًا: “ميدانيًا بالقرب من خاركيف، تشير تقديراتنا إلى تخلي القوات الروسية إلى حد كبير عن مكاسبها للأوكرانيين وانسحابها إلى الشمال والشرق. عبر كثير من هؤلاء الجنود الحدود إلى روسيا”.

الكرملين يرد

من جانبه أعلن الكرملين أن روسيا ستحقق أهداف عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، في أول تعليق من الكرملين على التقدم الكبير الذي حققه الجيش الأوكراني في منطقة خاركيف في مطلع الأسبوع.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا تتغلب بشكل ثابت على الضغوط الخارجية وتواجه عدوانًا في القطاعين الاقتصادي والتكنولوجي من قبل بعض الدول لكنها تتغلب عليه، لافتًا إلى أن تكتيك شن حJرب خاطفة اقتصادية ضد روسيا، لم ينجح، وموسكو نفذت تدابير وقائية فعالة بشكل فوري.



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Source akhbaar24

