هذه أهم السيارات الأكثر تأثيرا في مسيرة الصناعة والأسواق

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يقترب العالم من ختام الربع الأول من القرن الحادي والعشرين ، وقد شهد العالم بالفعل تحولا كبيرا بأسواق السيارات ، ومابين القوة إلى التكنولوجيا إلى الكفاءة ، تستمر السيارات في القفز إلى الأمام بشكل أسرع مما توقعه الكثيرون.

وهذا يقودنا إلى سؤال اليوم: أي سيارة من هذا القرن هي الأكثر تأثيرًا؟

بورش كاريرا وفيراري إنزو وبوجاتي فيرون حملن مشاعل الريادة

كان لعدد من السيارات الخارقة في السنوات الأولى من هذا القرن تأثير كبير ليس في مسيرة علامتها فقط ولكن على السيارات بشكل عام.

إن بورش كاريرا جي تي ، وفيراري إنزو ، وبوجاتي فيرون – هذه السيارات لم تطلق فقط التقنيات التي من شأنها أن تجعلها من فصيل السيارات الخارقة ، ولكنهم غيروا ماحولهم في بيئة السيارات .

اليوم ، أكثر من أي وقت آخر في التاريخ ، تعد السرعة والقوة مقاييس مهمة للغاية لجميع أنواع السيارات والشاحنات وسيارات الدفع الرباعي السائدة.

تسلا موديل S قلبت موازين القوة والسرعه

هذه الحاجة إلى السرعة والقوة شقت طريقها إلى السيارات الكهربائية التي تتمتع بميزة كبيرة في قوتها وسرعتها .

نظرًا لأنها تنتج أقصى عزم دوران عند صفر دورة في الدقيقة ، فإنها يمكن أن تنطلق من الخط بسرعة كبيرة بدرجة مذهلة .

هذا مجرد جانب واحد من الأسباب التي تجعلنا نقول بأن تسلا موديل اس نموذج لهذه السيارات الكهربائية الرائدة .

تسلا تصدرت الساحة بالتغيير والمبيعات

على عكس كل محاولة لسيارة كهربائية كاملة قبلها ، لم ينطلق الموديل S من إشارة التوقف بسرعة ، بل انطلق من حيث المبيعات ليحقق ارقاما كبيره .

بينما تتحدث بعض ماركات السيارات عن اللحاق بـ Tesla ، لا تزال شركة صناعة السيارات التي تتخذ من تكساس مقراً لها تتقدم في هذا المجال فيما يتعلق بمبيعات سياراتها الكهربائية .

صناعة السيارات الكهربائية استمدت زخمها من انطلاقة تسلا

في الواقع ، بدون Tesla و Model S وبقية المجموعة ، يبدو من غير المحتمل أن تعمل صناعة السيارات بأكملها بجدية كما هي نحو الكهربة.

لم يكن تأثير Tesla على العلامات التجارية الرئيسية فقط ، ولكنه امتد للعديد من السيارات الفائقة الحالية المنتمية لمختلف العلامات القديمة والجديده ، خاصة الناشئة مثل ريماك الكهربائية بالكامل

تويوتا بربوس مهدت الطريق للسيارات الهجينية الأخرى

ومع ذلك ، هناك خيارات أخرى مثل تويوتا بريوس التي أدت إلى تبني التكنولوجيا الهجينة على نطاق واسع. من الصعب تصديق أنه سيكون لدينا جيب رانجلر 4 XE أو أو فورد هجين F-150 بدون بريوس مما ساعد على إثبات مزايا السيارات الهجينة.

التكنولوجيا الحديثه متوفر لمعظم السيارات الجديده

علاوة على ذلك ، يمكن أن تكون التكنولوجيا هي الجانب الأكثر تأثيرًا في السيارات الحديثة ، وأصبحت كل سيارة معروضة للبيع اليوم تحتوي على شاشة لمس كبيرة وتكنولوجيا أمان متقدمة.

من المؤكد أن مرسيدس-بنز الفئة- S تستحق بعض الفضل في عدد لا يحصى من الميزات التي جعلتها ليس فقط لبقية عائلة مرسيدس ولكن أثرت على شركات صناعة السيارات الأخرى أيضًا.

كل هذا يعني أن اختيار السيارة الأكثر نفوذاً في القرن الحادي والعشرين قد لا يكون امرا قطعيا ومطلقا كما يبدو. سنترك للقراء الأحباء الساحة للمشاركة برأيهم في أكثر السيارات تأثيرا في مسيرة صناعة السيارات بالقرن الحادي والعشرين .



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Source akhbaar24

