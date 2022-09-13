“المركز الوطني للأرصاد” : ضباب على ينبع والرايس

︎ . المناطق_واس نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من ضباب على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية ، على محافظة ينبع ومركز الرايس.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الرابعة فجراً وتستمر حتى الساعة الثامنة مساء. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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