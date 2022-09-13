“الصحة” توضح الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح

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استعرضت وزارة الصحة بعض الخدمات المقدمة لمرضى حساسية القمح، وذلك من خلال برنامج تأمين المنتجات الخالية من الجلوتين، لخدمة أكثر من 4 آلاف مريض في 43 مستشفى تابعاً للوزارة بالمملكة.
وأوضحت الوزارة أن البرنامج يهدف إلى توفير الرعاية الصحية لمرضى حساسية القمح بتوفير المنتجات الغذائية الخالية من الجلوتين بعد التشخيص الطبي، وتدريب وتأهيل الكوادر الصحية للبرنامج على أحدث الطرق العلمية للتعامل مع مرضى حساسية القمح.
وبيّنت أن أنشطة البرنامج تتمثل في التوعية والتثقيف للمرضى ورؤساء الأقسام العاملين في نقاط التوزيع، والمتابعة المستمرة مع المرضى حول رضاهم عن المنتجات، إلى جانب عمل دورات في تحسين الأداء وتطويره.
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Source akhbaar24
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