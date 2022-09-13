شكرا لقرائتكم خبر عن موعد انطلاق الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد انطلاق ضربة البداية لمنافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022/2023، المقرر أن ينطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ونرصد لكم في السطور التالية موعد انطلاق ضربة البداية لمنافسات الأسبوع الرابع من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023، وذلك يأتي فيما يلي:-

موعد انطلاق منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي 2022/2023

تفتتح منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي بمواجهة تجمع بين الطائي والفتح يوم مساء الغد الأربعاء الموافق 14 من سبتمبر الجاري.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة إلا خمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

ونقدم لكم فيما يلي جدول مباريات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وذلك يأتي كالتالي..

جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين 2022/2023

نقدم لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" في السطور التالية جدول مباريات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، المقرر أن تبدأ مساء الغد الأربعاء.

• الطائي × الفتح

« الأربعاء 9/14»

-السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة إلا خمس بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا خمس بتوقيت أبو ظبي.

•العدالة × الشباب

« الأربعاء 9/14»

-الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

• الباطن × النصر

« الخميس 9/15»

-السادسة إلا الثلث بتوقيت القاهرة، السابعة إلا الثلث بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا الثلث بتوقيت أبو ظبي.

• الإتحاد × الخليج

« الخميس 9/15»

-الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

• الرائد × الإتفاق

« الخميس 9/15»

-الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

• التعاون × ضمك

« الجمعة 9/16»

- السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة إلا عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا عشر بتوقيت أبو ظبي.

• أبها × الفيحاء

«الجمعة 9/16».

- السادسة إلا عشر دقائق بتوقيت القاهرة، السابعة إلا عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة إلا عشر بتوقيت أبو ظبي.

• الهلال × الوحدة

« الجمعة 9/16»

-الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.