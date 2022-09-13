شكرا لقرائتكم خبر عن هل يشارك فهد المولد في مباراة الشباب القادمة أمام العدالة؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب فهد المولد، النجم الحالي لنادي الشباب السعودي المشاركة المشاركة مع الفريق الأول لكرة القدم بعد أن انضم، إليه في صفقة انتقال حر، قادمًا من الاتحاد.

متى يشارك فهد المولد مع الشباب في موسم 2023؟

وتتجه أنظار العديد من عشاق الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مشاركة النجم فهد المولد في أولى مبارياته مع الشباب، حيث يسعى اللاعب للحاق بـ قائمة المنتخب السعودي في معسكر سبتمبر استعدادًا لكأس العالم قطر 2022.

موعد مشاركة فهد المولد مع الاتحاد

وبحسب ما تم ذكره من حانب صحيفة "الوطن"، فإن المدير الفني فيسينتي مورينو، مدرب الشباب، لا يخطط في الوقت الحالي إلى إشراك فهد المولد مساء غد الأربعاء في مباراة الفريق ضد العدالة.

ويتقبل الشباب والعدالة مساء الأربعاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي.

وفي السياق ذاته.. تقام تلك المباراة بين الطرفين ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين 2022/2023.

فهد المولد يواصل التأهيل

لا يخطط المدرب الإسباني إلى عودة المولد إلى الملاعب سريعًا، حيث يخطط إلى جعل اللاعب يعود إلى اللعب بشكل تدريجي.

ولا يزال نجم الاتحاد السابق يواصل التأهيل حيث لم يصل إلى الجاهزية البدنية المطلوبة حتى الآن.

بالإضافة إلى أن آخر مباراة كرة قدم رسمية، شارك بها، كانت مع الاتحاد، ضد فريقه الحالي "الشباب" في 13 مارس الماضي، أي منذ ما يقارب من 6 أشهر تقريبًا.

الجدير بالذكر يشارك فهد المولد في تدريبات الشباب، الجماعية، تحت قيادة المدرب الإسباني فيسينتي مورينيو، بشكل طبيعي ومنتظم.