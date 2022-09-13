شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يفجرها.. لم نحاول ضم كريستيانو رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، عن رغبة نادي الهلال السعودي في ضم المهاجم كريستيانو رونالدو، نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، مقدمًا عرضًا مغريًا لـ أسطورة البرتغال.

حسب ما أشارت إليه العديد من التقارير الصحفية العالمية سابقًا، فإن بطل آسيا قدك عرض لصاحب الـ 37 عامًا مقابل 242 مليون يورو، وهو ما يُقدر بـ مليار ريال سعودي.

الهلال لم يقدم عرض لضم كريستيانو رونالدو

وحسمت صحيفة الشبابية حقيقية مفاوضات نادي الهلال مع الدولي البرتغالي لضمه مؤكدة أن النادي السعودي لم يقدم عرض لمهاجم الشياطين الحُمر.

ومن ناحيته.. حاول نادي النصر، التعاقد مع الأسطورة البرتغالية، في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي، دون أن ينجح في ذلك.

كما وأكدت الصحيفة المقربة من الزعيم على أن "النصر" هو الفريق العربي الوحيد، الذي فاوض رونالدو من أجل ضمه خلال الإنتقالات الصيفية الماضية "صيف 2022".

رونالدو يفشل في الرحيل عن جحيم مانشستر يونايتد في الصيف الماضي

تطلع الدولي البرتغالي إلى الرحيل عن صفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في الصيف الماضي، منضمًا إلى إحدى الأندية الأوروبية الكُبرى التي تنافس على دوري الأبطال.

وفشل رونالدو في ترك قلعة الشياطين الحُمر بعد رفض العديد من أندية القارة العجوز ضمه في الصيف الماضي، أبرزها تشيلسي الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

تعرف على عقد كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد

انضم المهاجم البرتغالي إلى صفوف اليونايتد في صيف 2021، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بعقد يرتبط مع الشياطين الحُمر حتى موسمين، حيث ينتهي في عام 2023 القادم.