محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
كشفت وزارة الطاقة الأمريكية أمس الإثنين عن أن مخزونات النفط الخام في احتياطيات الطوارئ للولايات المتحدة هبطت بمقدار 8.4 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في التاسع من سبتمبر.
ويعد هذا أكبر انخفاض بمخزون النفط الاستراتيجي الأمريكي منذ مايو، وهو أقل مستوى في حوالي 38 عاما؛ وذلك منذ أكتوبر 1984.
وبقرار من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أطلقت خطة لإنتاج مليون برميل يوميا على مدار ستة أشهر من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للتغلب على أسعار الوقود المرتفعة في الولايات المتحدة.
وقالت وزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم: إن “إدارة بايدن تدرس الحاجة لمزيد من الإطلاقات من الاحتياطي البترولي بعد أن ينتهي البرنامج الحالي في أكتوبر”.
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كانت هذه تفاصيل خبر لأول مرة منذ 40 عاما.. الاحتياطي الأمريكي من النفط يتهاوى لأدنى مستوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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