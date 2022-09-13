سفير الكويت: زيارة رئيس الوزراء للمملكة امتداد للعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين البلدين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أكد سفير دولة الكويت لدى المملكة علي الخالد الجابر الصباح، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الكويتي أحمد نواف الأحمد الصباح إلى المملكة، هي امتداد للعلاقات الأخوية الراسخة والمتجذرة بين البلدين قيادة وشعبًا.

وأضاف “الخالد”، في تصريحات بمناسبة الزيارة التي تجرى اليوم (الثلاثاء)، أن اختيار رئيس الوزراء للمملكة كأول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه، تدل بشكل واضح على أهمية المملكة للكويت، وأنها امتداد استراتيجي وعمق خليجي وعربي وإسلامي، كما أنها تثبت مدى متانة العلاقات الطيبة بين البلدين.

وشدد السفير الكويتي على أن الترابط والتكامل والتآزر بين البلدين كان ولا يزال مدرسة في العلاقات بين الدول أسسه قادة البلدين السابقون، ويستمر على نهجهم الحكيم قادة البلدين الحاليون.