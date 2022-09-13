ألمانيا تعتزم عقد محادثات مع سويسرا بشأن أزمة طمر النفايات النووية قرب الحدود

محمد بن مسعود - الدمام - أثار اختيار سويسرا موقعا لطمر النفايات النووية، قرب الحدود مع ألمانيا تحفظات لدى برلين. وتعتزم ألمانيا عقد محادثات مع سويسرا بشأن اختيارها ذلك الموقع بزعم مناسبته لدفن النفايات النووية من الناحية الجيولوجية، وفق «الشرق للأخبار». واختارت سويسرا، منطقة نوردليش ليجرن، قرب الحدود مع ولاية «بادن-فورتمبرج» الألمانية لطمر النفايات النووية، وسط انتقادات من ألمانيا. وتخشى ألمانيا أن تؤدي المخلفات التي تأتي من 5 محطات نووية سويسرية، إلى إشعاعات ضارة. قد يعجبك أيضاً

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