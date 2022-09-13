الفالح: اقتصاد السعودية الأسرع نمواً في العالم

وأضاف: «مصانع الحديد والصلب في السعودية تنتج انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون أقل من المتوسط العالمي بنسبة 60%؛ وذلك بسبب استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء بدلاً من الفحم في عمليات التصنيع، عبر تقنيات الاختزال المباشر، وأفران القوس الكهربائي التي تستخدمها المملكة بنسبة 100%، مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 28%، كما أن المملكة باتت في وضع يهيئها لتسريع التحول إلى إنتاج الحديد الأخضر».
وأفاد المهندس الفالح، أن تكلفة إنتاج الصلب في المملكة حالياً منافسة جداً مقارنة بالتكلفة العالمية؛ بسبب توفر الغاز الطبيعي والكهرباء منخفضَيْ التكلفة، وفي المستقبل، سترتفع القدرة التنافسية لمصنعي الصلب في المملكة من حيث التكلفة؛ بسبب التوسع في استخدام التقنيات منخفضة الكربون.
وبين أن لدى المملكة بنية تحتية من الأفضل عالمياً، وهناك شبكة واسعة تضم أكثر من 40 مدينة صناعية، بعضها مخصص للصناعات الثقيلة كثيفة الاستخدام للطاقة. ونوه إلى وجود خطط جارية لإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة، إضافة إلى بنية تحتية لوجستية متطورة، تتكون من حوالى 5500 كيلومتر من السكك الحديدية، و10 موانئ، و28 مطاراً، وحوالى 232 ألف كيلومتر من الطرق.
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