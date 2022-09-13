“التجارة”: الاستيراد بغرض المتجارة يتطلب احتواء السجل على نشاط التجارة أو البيع

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أكدت وزارة التجارة، أن الاستيراد بغرض التجارة يتطلب احتواء السجل التجاري على نشاط التجارة أو البيع للمنتجات المراد استيرادها.

وأوضحت الوزارة، أن خطوات مزاولة النشاط التجاري إلكترونياً تشمل تقديم طلب إصدار السجل التجاري واختيار مسمى النشاط المراد مزاولته بشكل دقيق، ثم الضغط على إضافة بيانات التجارة الإلكترونية.

ولفتت إلى أن نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية إلكترونياً يتطلب تقديم خطاب التنازل أو المبايعة، وشهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية، وألا يكون الاسم التجاري بالاسم الشخصي وألا يقل عمر المالك الجديد عن 18 سنة.



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Source akhbaar24

