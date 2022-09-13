وزيرة خارجية أستراليا تلتقي بنظيرها الفيتنامي

︎ . المناطق_واس التقت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أمس, بنظيرها الفيتنامي بوي ثانه سون الذي يزور كانبيرا الأسترالية حالياً.

وبحث الجانبان خلال اللقاء التعاون المشترك بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، لاسيما في المجال الاقتصادي, بالإضافة إلى استعراض عدد من الملفات التي تهم البلدين، بما في ذلك تغير المناخ والعمل على الالتزام بصافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050م. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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