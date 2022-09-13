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جفاف العيون (Dry eyes) هي حالة شائعة تحدث عندما لا تكون الدموع قادرة على توفير الترطيب الكافي للعينين، فهل جفاف العين يسبب ضعف النظر؟

هل جفاف العين يسبب ضعف النظر؟

يمكن الإجابة على هذا السؤال بأن حالات جفاف العين الشديدة قد تتسبب في تلف الطبقة الخارجية الصافية للعين والمعروفة بالقرنية (Cornea) والضرر الناتج قد يسبب رؤية ضبابية وبالتالي ضعف في النظر، ويمكن أن يسبب جفاف العين الشديد أو غير المعالج فقدان البصر الدائم أيضًا.

كما يزيد جفاف العين من خطر الإصابة بالعدوى، وبعض أنواع العدوى تسبب مضاعفات في الرؤية بما في ذلك تشوش الرؤية وفقدان البصر، وبهذا يمكن القول بأن جفاف العين يمكن أن يسبب مشكلة تتراوح من ضعف النظر الخفيف إلى العمى.

بينما لا تسبب حالات جفاف العين الخفيفة إلى المتوسطة ضررًا دائمًا أو عدوى تؤدي للعمى وتحديدًا إذا تلقى الشخص العلاج.

لماذا يسبب جفاف العين ضعفًا في النظر ومشكلات العيون الأخرى؟

كما ذكرنا سابقًا يحدث جفاف العين عندما لا تصنع العينين ما يكفي من الدموع لترطيبهما، أو عندما لا تعمل بالطريقة التي ينبغي لها أن تعمل بها، ولأن الدموع تعمل على حماية العينين من الجراثيم، وعند الإصابة بالجفاف تكون الدموع غير كافية للقيام بذلك، يزيد خطر الإصابة بالالتهابات في العين والمضاعفات المرتبطة بها بما في ذلك ضعف النظر وفقدانه.

كما تحمل الدموع بعض المهيجات الجسدية كالغبار والأوساخ، لذا فإن نقص الترطيب سوف يسبب خدوشًا في القرنية أو تقرحات وتكون ندبًا عليها، وتندب القرنية يؤثر على تركيز الضوء بدقة، وهذا بدوره يسبب رؤية ضبابية ومشكلات طويلة الأمد.

وفي النهاية يسبب التهاب أجزاء في العين، مثل: التهاب الغدد الدمعية جفاف العين، وهذا الجفاف يسبب ضررًا في القرنية قد يسبب المزيد من الالتهاب، وذلك بسبب إرسال الجسم للخلايا المناعية لمكان الضرر الأمر الذي يسبب مشكلات في العيون.

ما هي مضاعفات جفاف العين؟

بعد الإجابة على سؤال “هل جفاف العين يسبب ضعف النظر؟” لا بد من التطرق للمضاعفات الأخرى لجفاف العين، حيث تسبب مشكلة جفاف العين المضاعفات الآتية:

1. عدوى العين المتكررة

حيث تحافظ الدموع على سلامة العين من العدوى، وفي حال عدم إفراز كمية كافية من الدموع قد يزيد خطر الإصابة بالعدوى.

2. تلف سطح العين

يسبب جفاف العين الشديد التهاب العين وتآكل القرنية وتقرحها، وهذا بدوره قد يسبب ندوبًا على القرنية وفقدان البصر في حال عدم العلاج.

3. تدني نوعية الحياة

يسبب جفاف العين تدني القدرة على أداء المهام اليومية، مثل: القراءة والقيادة.

ماذا عليك أن تفعل في حال الإصابة بجفاف العين؟

في حال الإصابة بمشكلة جفاف العين عليك زيارة الطبيب ليصف لك العلاج الأنسب، ويعتمد العلاج على سبب جفاف العينين، حيث يمكن أن يصف الطبيب:

أدوية تحتاج وصفة طبية: قد يصف الطبيب بعض القطرات التي تساعد على إفراز المزيد من الدموع.

أدوية لا تحتاج وصفة طبية: يمكن استخدام قطرات العين المتاحة دون وصفة طبية والمعروفة بالدموع الاصطناعية.

تغيير نمط الحياة: إذا تسبب شيء من نمط الحياة في جفاف العين يجب تغييره، فمثلًا يجب استبدال الأدوية التي تسبب جفاف العين بأدوية أخرى، وشرب الكثير من الماء، والنوم لعدد ساعات كافٍ، وتجنب الدخان والرياح ومكيف الهواء، وتقليل من وقت النظر إلى الشاشات.

الجراحة: يمكن أن يحدث جفاف العين؛ لأن الجفون السفلية فضفاضة، وهذا يسبب تصريف الدموع بسرعة خارج العين، وقد يجري الطبيب عملية لإصلاح الجفون.



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Source akhbaar24

