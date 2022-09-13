الهيئة العامة للمنافسة .. 190 مليون غرامات للتواطؤ بالمنافسات الحكومية ورفع الأسعار

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قال تقرير رسمي حديث لـ «الهيئة العامة للمنافسة» إن الغرامات المحكوم بها لصالح الهيئة خلال العام المنصرم 2021 وصلت إلى 190 مليون ريال بناء على قرارات لجان الفصل والمحاكم الإدارية نتيجة مخالفات قامت بها كيانات ومؤسسات وشركات تجارية. ولفت التقرير أن أبرز المخالفات التواطؤ في المناقصات والمنافسات الحكومية والاتفاق على رفع وتثبيت الأسعار وإساءة استغلال الوضع المهيمن.

وتوزعت الغرامات على 6 قطاعات(الاسمنت-المقاولات -الأثاث-الخرسانة -الأدوية-الأعمال الهندسية)..

و رصدت الهيئة مخالفات جدسية في القطاعات المشار إليها أبرزها قيام شركات أدوية باستغلال الوضع المهيمن وعرقلة دخول منشآت أخرى إلى السوق أو اقصائها منه أو تعريضها لخسائر بما في ذلك اضطرارها إلى البيع بخسارة وفرض قيود على توريد السلع والخدمات بهدف ايجاد نقص مصطنع في توفر المنتج لزيادة السعر.

كما يشمل التلاعب الاتفاق على تثبيت الاسعار في 14 شركة اسمنت وتم تغريم كل شركة ب10مليون ريال الأحكام والقرارات:

17 قرار للجان الفصل.

7 احكام من المحكمة الإدارية الابتدائية.

6 احكام من محكمة الاستئناف.

غرامات قطاع الاسمنت 140 مليون ريال.

غرامات قطــــــاع الأعمال الهندسية 15 مليون ريال.

غرامات قطاع الأدوية 14 مليون ريال.

غرامات قطاع المقاولات 10 مليون ريال.

غرامات قطاع الأثاث 10 مليون ريال.

غرامات قطاع الخرسانة 150 ألف ريال

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Source almnatiq

