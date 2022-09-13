“حساب المواطن”: مكافأة الطلاب من مصادر الدخل ويجب الإفصاح عنها

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رد برنامج “حساب المواطن” على استفسار حول مصير مكافأة الطلاب ومدى اعتبارها جزءاً من الدخل الذي يجب الإفصاح عنه.

وأوضح البرنامج، أن مكافأة الطلاب تعتبر من ضمن الدخل ولا بد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفية للتابع “طالب” من خلال أيقونة “بيانات التابعين”.

ولفت إلى أن الخطوات تتضمن الانتقال إلى أيقونة “الإفصاح عن الدخل” والضغط على “إضافة دخل” واختيار اسم التابع.



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Source akhbaar24

