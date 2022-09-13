شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن موقف هيون من مباراة الهلال القادمة أمام الوحدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية سعودية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء الموافق 13من سبتمبر الجاري عن موقف النجم الكوري الجنوبي جانج هيون، من مباراة الهلال القادمة أمام الوحدة في منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022/2023.

بشأن مشاركة هيون.. الرؤية لم تتضح بعد

وبحسب المعلومات الواردة من صحيفة الرياضية السعودية في صباح اليوم الثلاثاء، فإن الرؤية حول مشاركة هيون مع الهلال يوم الجمعة في مباراة الوحدة لم تتضح بعد حتى الآن.

وينتظر اللاعب الكوري الطبيب الإسباني دوكي، من إعطاؤه الضوء الأخضر، وحسم مشاركته مع الموج الأزرق أمام الوحدة.

تعرف على تفاصيل اصابة هيون مع الهلال

يغيب الدولي الكوري الجنوبي عن صفوف للهلال منذ 3 أسابيع، بعد تعرضه لإصابة قوية في الفخذ.

وفي السياق ذاته من المقرر أن يقع الهلال في مواجهة قوية أمام الوحدة مساء الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر الجاري، في ختام منافسات الجولة الرابعة من دوري المحترفين السعودي 2022/2023.

كل ما يخص مباراة الهلال القادمة أمام الوحدة في دوري المحترفين السعودي 2022/2023

تنطلق ركلة بداية مبارة الهلال والوحدة مساء الجمعة في الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وتنقل المباراة عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية، الحاصلة على حقوق البث لجميع مباريات الدوري السعودي للمحترفين خلال النسخة الجارية.

الجدير بالذكر يقع الهلال في المركز الثاني من جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 9 نقاط، بينا يقع الوحدة في المركز الحادي عشر برصيد 3 نقاط.