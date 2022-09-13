الحصيني: كسوف جزئي للشمس في المملكة ودول الخليج ٢٥ أكتوبر المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، مشاهدة كسوف جزئي للشمس، أواخر أكتوبر المقبل، في عموم مناطق المملكة ودول الخليج بنسب متفاوتة. وأوضح الحصيني، أن الكسوف سيحدث تحديدًا في ظهيرة يوم الثلاثاء ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٤هـ الموافق ٢٥ أكتوبر ٢٠٢٢م، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي حسب الحسابات الفلكية الدقيقة. يُذكر أن الكرة الأرضية شهدت أول كسوف للشمس في 2022، يوم السبت الموافق 30 من أبريل الماضي، وكان كسوفًا جزئيًا أيضًا. أخبار قد تهمك

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