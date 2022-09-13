الملك تشارلز الثالث يتقدّم موكب نعش الملكة إليزابيث في إدنبرة

محمد بن مسعود - الدمام - اصطف آلاف المواطنين في شوارع مدينة إدنبرة بينما كان الملك تشارلز الثالث وأفراد من العائلة المالكة يتبعون نعش الملكة إليزابيث الثانية في شارع رويال مايل.

وشقّ الموكب طريقه من قصر هوليرود هاوس إلى كاتدرائية سانت جايلز. وأقيمت في الكاتدرائية مراسم تأبين للملكة على أن يظل النعش بالكاتدرائية حتى بعد ظهر يوم الثلاثاء، مما يسمح للجمهور بإلقاء نظرة على الملكة.

وقطع نعش الملكة رحلة طولها 175 ميلاً من بالمورال إلى قصر هوليرود هاوس في إدنبرة يوم الأحد. وكان الملك، الذي ألقى خطابا في وقت سابق أمام غرفتي البرلمان، قد سافر وبرفقته الملكة القرينة، كاميلا، إلى إدنبرة يوم الإثنين، ووصلا قبل الساعة 12:30 بقليل بالتوقيت المحلي.

وكان في استقباله في المطار الوزيرة الأولى في إسكتلندا نيكولا ستيرجن، والوزير الإسكتلندي أليستر جاك، والوزير الأول في إدنبرة، روبرت ألدريدج.

وبعدها توجّه الملك إلى قصر هوليرود هاوس، واستقبلته الحشود بالتصفيق، كما التقى وبرفقته الملكة القرينة عددًا من الجمهور.

وقضى الملك بعض الوقت يصافح الجمهور ويتلقى منهم باقات زهور.