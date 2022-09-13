حبس الفنان السوري سامو زين وتغريمه مليونًا و400 ألف جنيه

محمد بن مسعود - الدمام - قضت محكمة جنح التهرب الضريبي في مصر، غيابياً على المطرب السوري سامو زين، بالحبس سنتين مع الشغل، وكفالة 100 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ.

كما تم تغريم سامو زين مليوناً و397 ألفًا و393 جنيهًا، وإلزامه بالمصاريف، لاتهامه بالتهرب من الضرائب، حسب ما نشرته صحيفة «الوطن» المصرية.

وفي تفاصيل هذه العقوبات، فقد أسندت النيابة العاصمة المصرية لأسامة محمد الأبرص، الشهير بـ«سامو زين»، تهمة التهرب من دفع الضرائب عن تعاملاته من الفترة 2014 حتى 2017.

كما عوقب عن نشاط مطرب وممثل وإنتاج فني قام به، إضافة إلى تعاملات، منها التعامل مع بعض الفنادق والمطاعم، وبلغت قيمة الضريبة المتهرّب من دفعها مليونًا و397 ألفًا و393 جنيهًا.

وسابقًا أحالت النيابة العامة المصرية المطرب السوري سامو زين لمحكمة جنح التهرب الضريبي، والتي قضت غيابيًا بحبس المطرب سامو زين سنتين مع الشغل.