فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز يحقق المراكز الأولى في بطولة ويستون لاونز بالمملكة المتحدة

محمد بن مسعود - الدمام - حقق فريق وزارة الداخلية لقفز الحواجز المراكز الأولى المتقدمة في بطولة «ويستون لاونز» التي نظمها الدوري البريطاني لقفز الحواجز في المملكة المتحدة، حيث استطاع الفارس معيوف الرميحي من تحقيق المركز الأول والمركز الثاني مرتين والمركز الرابع والخامس، فيما حقق الفارس خالد جناحي المركز الثاني، والفارس حسين دادالله المركز الثاني والثالث، كما حقق الفرسان هيثم البستكي وأحمد العلوي ومحمد رضي المركز الخامس والسادس والسابع في البطولة.
وبهذه المناسبة رفع رئيس وأعضاء الفريق الى سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وإلى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وإلى الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، والى سمو الشيخ عيسى بن عبدالله آل خليفة رئيس الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة، أسمى آيات الشكر والتقدير للدعم والمساندة التي تلقاها أعضاء الفريق مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الدولي الذي شارك فيه 105 فرسان، منوهين بالمتابعة الحثيثة والتوجيهات السديدة للفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام وتوفير كافة أنواع الدعم لتجهيز الفريق لخوض منافسات البطولة، مؤكدين الاستمرار في العطاء وبذل المزيد لتحقيق النجاح والانجازات في البطولات القادمة ورفع اسم وعلم مملكة البحرين عاليا في المحافل الدولية.
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