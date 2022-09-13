«لتس بادل» التابعة «لشركة ايه القابضة» تعلن عن رعايتها لفريق النادي الأهلي لكرة السلة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت «لتس بادل» التابعة «لشركة ايه القابضة» عن رعايتها لفريق النادي الأهلي لكرة السلة للموسم 2022/2023.

هذا وقد تمت مراسم توقيع اتفاقية الرعاية في مركز لتس بادل الواقع في فندق الرتز كارلتون، بحضور كل من السيد خالد خليفة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ايه القابضة والسيد يوسف إبراهيم كانو رئيس جهاز كرة السلة إلى جانب عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.

وبهذه المناسبة أكد خالد خليفة الرميحي الرئيس التنفيذي لشركة ايه القابضة، أن هذه الرعاية تأتي في إطار توجيهات الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة رئيس مجلس إدارة ايه القابضة بتعزيز مساهمة شركة ايه القابضة في دعم الرياضة البحرينية في ظل ما يحظى به القطاع الرياضي من اهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

وقال الرميحي: اننا فخورون أن نكون من الرعاة البارزين لفريق النادي الأهلى لكرة السلة للموسم القادم، متمنين له كل التوفيق والنجاح.

وتعليقا على هذه المناسبة، أشاد يوسف إبراهيم كانو بدعم لتس بادل ورعايتها للفريق وتقدم بالشكر الجزيل للشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة رئيس مجلس إدارة ايه القابضة نظير دعمه ورعايته لفريق كرة السلة للموسم 2022/2023، وعلى دعمه الدائم للمسيرة الشبابية والرياضية في مملكة البحرين.