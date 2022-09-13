شركة «باس» تعلن عن رعايتها للبطولة الآسيوية لرفع الأثقال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة خدمات مطار البحرين «باس» عن رعايتها للبطولة الآسيوية لرفع الأثقال، التي ينظمها الاتحاد البحريني لرفع الأثقال تحت إشراف الاتحاد الآسيوي، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه، حيث من المقرر إقامة البطولة على مدار عشرة أيام خلال شهر أكتوبر المقبل في قاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا.

وقد تم تسليم الرعاية من قبل نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة شركة خدمات مطار البحرين «باس»، إلى إسحاق إبراهيم إسحاق رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال، بحضور المهندس محمد خليل أحمد الرئيس التنفيذي للشركة ومي المحميد رئيسة اللجنة المنظمة للبطولة.

وتأتي هذه الرعاية امتثالاً لتوجيهات سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس الهيئة العامة للرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، التي تدعو لتبادل أسس الدعم بين مؤسسات المجتمع لتنسيق المحافل الرياضية. كما تعكس هذه الرعاية التزام «باس» بتفعيل مبادرات المسؤولية الاجتماعية، عبر المساهمة في دعم البرامج والفعاليات التي من شأنها النهوض بالحركة الرياضية والشبابية، بما يسهم بدوره في تعزيز مكانة المملكة إقليميًا ودوليًا.

وفي تعليقه حول رعاية البطولة، علق نبيل خالد كانو رئيس مجلس إدارة شركة باس قائلاً: «نفخر برعايتنا للبطولة الآسيوية لرفع الأثقال، التي تعد حدثًا رياضيًا دوليًا بارزًا تستضيفه المملكة لأول مرة في تاريخ اللعبة. ونتطلع من خلال هذه الرعاية للمساهمة بدورنا ضمن إطار الشراكة المجتمعية في جعل المملكة وجهة إقليمية ورياضية بارزة لتنظيم البطولات العالمية الكبرى، وذلك بما يدعم توجهات المملكة لتنشيط السياحة الرياضية، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030».

ومن جهته، صرح المهندس محمد خليل أحمد الرئيس التنفيذي لشركة باس قائلاً: «إنه لمن دواعي اعتزازنا أن نكون من الداعمين للحركة الرياضية والشبابية في مملكتنا الحبيبة، وذلك عبر المساهمة برعاية البطولات والأحداث الرياضية الهامة التي تمثل البحرين وترتقي بمكانتها على الخارطة الرياضية الدولية. تأتي هذه الرعاية تماشيا مع التوجيهات التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة لجعل المنامة عاصمة للرياضة. كما تعكس فاعلية الشراكة بين مؤسسات المجتمع بما يضمن تحقيق التطلعات الوطنية».

وتعد استضافة البطولة الآسيوية لرفع الأثقال للمرة الأولى على أرض المملكة أحد أبرز فصول النجاح في تاريخ الرياضة البحرينية، لما تمتلكه هذه البطولة من تاريخ عريق يمتد لأكثر من نصف قرن. ومن المتوقع أن تشهد البطولة مشاركة واسعة تشمل أكثر من 600 مشارك من 35 دولة آسيوية مختلفة.