شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - نجم أهلي جدة السابق يقترب من تدريب الفريق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يكثف نادي أهلي جدة السعودي جهوده في الفترة الجارية البحث عن مدرب متميز يقود الفريق إلى دوامة الانتصارات وساعده عن التعثرات التي حلت على الراقي خلال الفترة الماضية، آخرها التعادل السلبي أمام العروبة.

أهلي جدة يفاضل بين هذا اللي الثنائي لتدريب الفريق

وبحسب المعلومات الواردة من جانب صحيفة الرياضية السعودية اليوم، فإن إدارة الأهلي لديها خيارين فقط في ملف مدرب الفريق الأول لكرة القدم لقيادة الراقي خلال الفترة المقبلة، وهما..

- السعودي صالح المحمدي ( الذي قاد الراقي سابقا في فترة مؤقتة)

- التشيلي لويس سييزا

سبب تأخير توقيع المدير الفني الجديد للأهلي

ويرغب النادي الأهلي السعودي في ضم أحد المدربين لمدة موسم واحد فقط لا غير، ولكن ما يعطل الأمر حتى الآن رغبتهم في الحصول على عقد لمدة موسمين تقديرًا لهم، حسب ما ذكرته صحيفة الرياضية.

وتسعى إدارة الراقي برئاسة وليد معاذ في حسم مدرب الفريق قبل موقعة أحد المقرر أن تقام مساء الجمعة القادم الموافق 16 من سبتمبر الجاري، وما يعطل حسم ملف المدير الفني حتى الآن هو "مدة العقد" فقط لا غير.

موعد مباراة أهلي جدة القادمة في دوري يلو والقنوات الناقلة

وفي ذات السياق.. من المقرر أن الأهلي في مواجهة قوية أمام أحد مساء الجمعة القادم الموافق 16 من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023.

وتبدأ إنطلاقة المباراة في الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأحد في دوري يلو السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات الرياضية السعودية جميع أحداث اللقاء المرتقب بين الأهلي وأحد الجمعة القادم، وكذلك جميع مباريات البطولة.

تعرف على موقف الأهلي وأحد في جدول ترتيب دوري يلو السعودي 2022/2023

يقع الأهلي في المركز العاشر من جدول ترتيب الدوري السعودي بالدرجة الأولى، برصيد 5 نقاط فقط لا غير، ويأتي ذلك بعد تعادل وخسارة وفوز وتعادل أخير.

وكذلك يمتلك أحد 5 نقاط في دوري يلو السعودي 2022/2023، مرتكزًا في المركز التاسع.