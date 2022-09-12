شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار أهلي جدة اليوم| الجماهير تثور على يوسف عنبر.. واستعدادات قوية لمباراة أحد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تعثر أهلي جدة السعودي يوم الأحد الماضي أمام العروبة في منافسات الجولة الرابعة دوري يلو 2022/2023، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي بين الطرفين ليعود الراقي إلى دوامة التعثرات.

الجماهير تثور على لاعبي الأهلي ويوسف عنبر

وشهدت الساعات الماضية غضب شديد من جماهير الأهلي على لاعبي الفريق، بعد الأداء المهيب الذي ظهر عليه محمد الراقي خلال مواجهة العروبة، بالإضافة إلى ضياع ركلة الجزاء التي كانت من الممكن أن تكون هدف الفوز.

وثارت العديد من جماهير الراقي عبر يوسف عنبر، المدير الفني للفريق بعد التغييرات التي أقامها في اللقاء، مسيرة إلى أنه يتحمل التعثر رغم المشاكل الفنية التي تقع على النادي السعودي.

أهلي جدة يدخل في استعدادات قوية لموقعة أُحد

يمهد الراقي استعداداته للدخول في استعدادات مواجهة أحد في المباراة المقرر أن تقام مساء الجمعة القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري يلو السعودي 2022/2023.

ومن المقرر أن يعود لاعبو الراقي إلى التدريبات مساء الغد الأربعاء، استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام أحد في الأيام القليلة المقبلة.

كل ما يخص مباراة الأهلي وأحد القادمة في دوري يلو السعودي للمحترفين 2022/2023

يبحث العديد من عشاق ومحبي الكرة السعودية في جميع أنحاء العالم عن موعد مباراة الاهلى القادمة المقرر أن تقام أمام أحد يوم الجمعة القادم.

ونرصد لكم عبر موقعنا "السعودية سبورت" فيما يلي أبرز المعلومات عن مباراة الأهلي وأحد القادمة في دوري يلو، وذلك يأتي كالتالي..

توقيت مباراة أهلي جدة وأحد في دوري يلو السعودي 2022/2023

من المقرر أن تبدأ المباراة مساء الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة أهلي جدة وأحد في دوري يلو السعودي 2022/2023

تنقل شبكة قنوات الرياضية السعودية أحداث اللقاء المرتقب للأهلي أمام أحد يوم الجمعة القادم، وكذلك جميع مباريات بطولة دوري يلو خلال النسخة الجارية 2022/2023.

تعرف على موقف أهلي جدة في جدول ترتيب دوري يلو 2022/2023

يقع الراقي في المركز العاشر برصيد 5 نقاط، وجاء سلك بعد تعادل وخسارة وفوز وتعادل آخر، ويقع أحد في المركز التاسع بنفس رصيد النقاط "5"