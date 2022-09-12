عاجل.. هل سيتم منع المشروبات الغازية من السوق السعودية؟.. مسؤول يرد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق ـ أحمد حماد
رد مشعل المطيري، مدير إدارة الاتصالات وإعداد المواصفات بالهيئة العامة للغذاء والدواء، على الأنباء المتداول بشأن منع المشروبات الغازية من السوق السعودية، بعض حديث وزارة الصحة عن مخاطرها.
وقال في تصريحات لبرنامج “يا هلا” المعروض عبر شاشة “روتانا خليجية” إنه لن يتم منع المشروبات الغازية في المملكة.
ولفت إلى أن الحالات التي تستوجب المنع، إذا كانت المشروبات تحتوي على خطر كميائي، أو فيزيائي، أو ميكروبي.
وشدد على أن الهيئة تلزم جميع الشركات العاملة في المملكة في سوق المشروبات الغازية، أن تكتب عليها القيمة الغذائية، وتوضح ما بها من أضرار، وتبين كمية السكر فيها، وغير ذلك من المعلومات التي لا بد أن يطلع عليها المواطن.
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