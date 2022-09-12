وظائف شاغرة في جامعة نجران بنظام التعاقد.. 6 شروط للتقديم

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت جامعة نجران عن حاجتها لشغل عددٍ من الوظائف الصحية للجنسين على وظائف (طبيب نائب ـ طبيب مقيم ـ صيدلي) بنظام التعاقد للعام الجامعي 1444هـ، حيث ترغب في شغلها بكفاءات وطنية مؤهلة علميًّا وعمليًّا، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- طبيب نائب:
– الزمالة أو الدكتوراه في طب الأطفال.
– الزمالة أو الدكتوراه في طب الباطنية.
– الزمالة أو الدكتوراه في طب الأسرة.
2- طبيب مقيم:
– بكالوريوس (طب طوارئ – طب باطنية – طب جراحة).
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3- صيدلي:
– بكالوريوس صيدلة.
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- حسن السيرة والسلوك.
3- أن يكون لائقًا طبيًّا.
4- ألا يكون المتقدم أو المتقدمة قد الخليج 365 فصله من أي جهة أخرى.
5- أن يكون متقناً للغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة وأن يجتاز المقابلة الشخصية والاختبارات المعدة.
6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على المؤهلات العلمية من جامعة سعودية أو من جامعة خارجية معترف بها.
1- معادلة المؤهلات العلمية في حال تحصل عليها من جامعة خارجية.
2- إرفاق شهادة تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للوظائف الصحية والفنية سارية المفعول.
3- إرفاق صورة من الخبرات العملية إن وجدت.
4- صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.
5- صورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة (البكالوريوس – الزمالة – الدكتوراه)، وفي حال حصل المتقدم أو المتقدمة على المؤهل من جامعة خارجية فيتم إرفاق (صورة معتمدة من معادلات الوثائق).
ملاحظة هامة:
– نوهت الجامعة على المتقدمين بضرورة رفع كافة المستندات عبر الموقع الإلكتروني.
– أنه سيتم استبعاد طلبات التقديم غير المستوفاة، ولن ينظر لأي مستندات يتم تقديمها مناولةً لمقر الجامعة.
– يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1444/02/22هـ الموافق 2022/09/18م وينتهي التقديم يوم الاثنين بتاريخ 1444/02/30هـ الموافق 2022/09/26م، – من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.
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