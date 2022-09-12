محمد بن مسعود - الدمام - عدن.. الماس والجعميلاني وديان يزوران ميناء المعلا

قام المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن وخالد الجعيملاني وكيل محافظة عدن لشؤون النقل والمهندس وليد الساحمي وكيل مساعد لوزارة الاشغال العامة والطرق والمهندس نبيل مكي رئيس لجنة الميازين ومدير عام شرطة السير بالعاصمة عدن العقيد جمال ديان وعبدالباري الحربي وكيل قطاع النقل في وزارة النقل.

وجاء ذلك من أجل متابعة تنفيذ آلية تنظيم قانون الاوزان والابعاد الكلية في الميناء حيث كان في استقبالهم محسن الحتس مستشار الرئيس التنفيذي لمؤسسة موانئ خليج عدن .

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وخلال الزيارة اطلع الماس على سير العمل بميزان ميناء المعلا حيث شرح المهندس محمد حسان حسين مدير عام محطات الوزن المحوري بصندوق صيانة الطرق والجسور سير العمل بالميزان.

وطالب مدير محطات الوزن المحوري من الجهات ذات العلاقة مضاعفة الجهود من أجل ضبط الاوزان الثقيلة من أجل الحفاظ على مشاريع الطرقات التي تهالكت بسبب الاوزان الزائدة.

وشدد المهندس معين محمد الماس رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور على ضبط الاوزان الثقيلة الذي سيلعب دور كبير في الحفاظ على الطرقات.

وحث الماس على تعاون الجميع في سبيل الحفاظ على الطرقات من خلال تنظيم آلية تطبيق الاوزان وفقاً للقانون.

وبين الماس يأتي هذا تجنبا للجزاءات القانونية لكل مخالف.لافتا من أجل الحفاظ على ديمومة الطرقات العامة وسلامة المواطنين والتقليل من الأهدار بالمال العام المنفق في صيانة الطرق.

رافق الماس خلال الزيارة معين محمد بشير مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن ومحسن السروري مدير أمن ميناء المعلا وعصام صلاح عبدالحبيب عضو نقابة النقل الثقيل عدن.

صادر عن:وحدة الإعلام بصندوق صيانة الطرق والجسور المركز الرئيسي-العاصمة عدن.