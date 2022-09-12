اخبار الخليج – رئيس المجلس الأعلى للصحة: استمرار تأهيل الكوادر الوطنية وتعزيز البنية التشغيلية للضمان الصحي

محمد بن مسعود - الدمام - أكّد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا بالغًا بالقطاع الصحي الذي يسجّل محطات رائدة مستمرة لما يحظى به من دعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، منوهاً بأهمية تنمية وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة بهذا القطاع عبر توفير البرامج التدريبية اللازمة لتطوير و مهاراتهم وخبراتهم بما يسهم في تعزيز البنية التشغيلية للضمان الصحي.

جاء ذلك خلال رعايته صباح اليوم حفل تخريج عدد من كوادر المستشفيات الحكومية الذين تم إدراجهم في برنامج مكثف للترميز الطبي بدعم من المجلس الأعلى للصحة، وبحضور الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية وعدد من المسؤولين.

وفي مستهل الحفل نوه رئيس المجلس الأعلى للصحة بالدور المحوري الذي تضطلع به المستشفيات الحكومية ضمن المنظومة الصحية في مملكة البحرين، لا سيما مجمع السلمانية الطبي، الذي يُعد ركناً أساسياً للعلاج الصحي في المملكة بمسيرته الحافلة لتقديم الخدمات الصحية للجميع منذ افتتاحه وحتى اليوم.

وأشار إلى أنه من منطلق هذه الرؤية التطويرية، حرص المجلس الأعلى للصحة على تعزيز و تطوير علم الترميز الطبي بالمستشفيات الحكومية بما يتناسب مع احتياجات مملكة البحرين البحثية والإحصائية وفقا للخصائص الديموغرافية وطبيعة الأمراض المنتشرة بين أفراد مجتمعنا، مما يساعد صناع القرار من جميع المستويات في القطاع الصحي من اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على بيانات وإحصائيات دقيقة، وبالتالي يساهم في تقييم مدى جودة الرعاية الصحية المقدمة والمخرجات الصحية بالمستشفيات الحكومية.

كما أعرب الدكتور أحمد محمد الأنصاري الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية عن بالغ شكره وامتنانه لـ الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، و الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة رئيس مجلس أمناء المستشفيات الحكومية، على دعمهما المستمر لتأهيل الكوادر الطبية في كافة التخصصات بما يلبي احتياجات المملكة في العديد من المجالات الطبية والمساندة.

وأكد الدكتور الأنصاري أنّ هذه الكوادر تعد لبنة أساسية في تنفيذ الخطة الوطنية للصحة (2016-2025) وركيزة أساسية في المرحلة القادمة لبرنامج التسيير الذاتي وتطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي) في المستشفيات الحكومية، حيث يعتبر الترميز الطبي خطوة أساسية ومهمة تترتب عليها خطوات عدة في إطار تطبيق برنامج الضمان الصحي الوطني (صحتي)، مشيراً إلى أن جميع المتدربين من المستشفيات الحكومية وعددهم 14 متدرباً اجتازوا كافة هذه البرامج بنجاح مشرف تكلل بحصولهم على شهادة الترميز الطبي والتي تؤهلهم لأداء المهام المنوطة بهم بكل كفاءة واقتدار.

الجدير بالذكر، أن الترميز الطبي أو السريري هو عملية تحويل الأسماء أو المصطلحات الطبية للأمراض والإجراءات الجراحية أو الطبية التي يخضع لها المرضى إلى رمـوز رقمية وحرفية وذلك من خلال مراجعة وتحليل السجل الطبي للمريض من قبل مختصين في إدارة المعلومات الصحية، وتتم عملية الترميز عن طريق استخدام تصانيف دولية للأمراض برموز خاصة لتسهيل استعمالها في المجالات التالية: تخطيط الخدمات الصحية، تخصيص الموارد، إدارة الحالات الصحية، وضع المعايير السريرية فضلاً عن الإحصائيات الصحية، الدراسات الوبائية، التعليم والبحث العلمي، الأبحاث السريرية، والتمويل والسداد ومراجعة الحسابات.