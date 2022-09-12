أميرِ الرياض بالنيابة يحضرُ حفلَ سفارة المكسيك بمناسبة اليوم الوطني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة – اليوم – حفل سفارة جمهورية المكسيك لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بمنزل السفير في حي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل سفير جمهورية المكسيك لدى المملكة أنيبال قوميز توليدو، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

حضر الحفل معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح و وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم المكلف عبدالمجيد السماري وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.