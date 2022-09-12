الرفاع الشرقي يحافظ على صدارة الدوري العام للبولينج

محمد بن مسعود - الدمام - حافظ نادي الرفاع الشرقي على صدارة الدوري العام للبولينج الذي ينظمه الاتحاد البحريني للبولينج حتى منافسات الاسبوع السابع بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة فيما واصل نادي المنامة بتثبيت موقعه في المركز الثاني بـ 40 نقطة فيما ارتفع نادي البحرين إلى المركز الثالث بـ 38 نقطة وجاء نادي الحالة في المركز الرابع بـ 30 نقطة.

وتراجع الرفاع إلى المركز الخامس بـ 25 نقطة، وأم الحصم بالمركز السادس 20 نقطة، ونادي الصم سابعًا 10 نقاط والاتفاق ثامنًا 6 نقاط ومدينة عيسى بالمركز التاسع 6 نقاط.

وأسفرت نتائج الاسبوع السابع عن فوز الحالة على الاتفاق 6 /‏ 2، وفوز المنامة على مدينة عيسى 6

/‏ 2، وانتصار الرفاع الشرقي على أم الحصم 8 /‏ 0، وفوز البحرين على نادي الصم 8 /‏ 0.

واستحوذ لاعبو نادي البحرين على المراكز الثلاثة الأولى وفقًا لمراكز اللاعبين حسب المعدلات، حيث حافظ ايمرسون على صدارة الترتيب 232.33 من 3 أشواط، وجاء اللاعب فواز عبدالله ثانيًا 215.87 نقطة من 15 شوطًا، واللاعب عبدالله عبدالكريم ثالثا من 18 شوطًا. وأحرز لاعب الرفاع الشرقي أحمد القعود المركز الرابع 210.56 من 18 شوطًا، ولاعب البحرين محمد مريد خامسا 206.28 من 18 شوطًا، ولاعب الرفاع الشرقي أسامة عبدالرحمن سادسا 204.53 من 15 شوطًا، ولاعب الحالة عيسى تقي سابعًا 203.89 نقطة من 18 نقطة، ولاعب المنامة عمر راشد 203.44 نقطة من 18 شوطًا، ولاعب أم الحصم زياد العوضي 201.33 نقطة من 6 أشواط، ولاعب الرفاع شاكر دراج عاشرا بـ 197.67 نقطة من 15 شوطًا.

وحصل لاعب البحرين فواز عبدالله على أعلى شوط لهذا الاسبوع 259 نقطة كما حقق ذات اللاعب أعلى 3 أشواط 731 نقطة، ولازال لاعب نادي البحرين فواز عبدالله يحتفظ بأعلى شوط 279 نقطة كما أنه صاحب أعلى 3 أشواط 731 نقطة

ويلتقي ضمن منافسات الاسبوع الثامن يوم الأحد 18 سبتمبر كل من نادي الرفاع والبحرين، مدينة عيسى ونادي الصم، الرفاع الشرقي والحالة وأم الحصم مع المنامة.