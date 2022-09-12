المنامة بحذر يواجه سترة.. ومواجهة متكافئة تجمع البديع والحالة

محمد بن مسعود - الدمام - تختتم اليوم منافسات الجولة الأولى من دوري ناصر بن حمد الممتاز بمواجهتين يلتقي في الأولى فريقا المنامة وسترة على ملعب ستاد البحرين الوطني عند الساعة 6:30 مساءً، وفي التوقيت ذاته يلعب الحالة مع البديع على ملعب ستاد مدينة خليفة الرياضية.

ومن المتوقع أن نشهد اليوم إثارة وندّية بين الفرق الأربعة عطفًا على التحضيرات والتحركات التي قامت بها الفرق الأربعة من أجل حصد النقاط مع انطلاقة المشوار.

وكانت انطلاقة الدوري شهدت 3 انتصارات للأهلي والمحرق والرفاع على حساب الخالدية والحد والشباب، فيما خرج البحرين والرفاع الشرقي بنقطة التعادل، وسيتوقف الدوري بعد نهاية مباريات اليوم بسبب ارتباط المنتخبين الأول والأولمبي بالتوقف الدولي.

وبالعودة لمباريات اليوم، فإن مواجهة المنامة وصيف الموسم الماضي وسترة الصاعد تحمل في طياتها الكثير من الجوانب الفنية خصوصًا أن المنامة وبعد التعاقدات التي تمت يأمل بقيادة مدربه السوري هيثم جطل في حصد النقاط كاملة من أجل انطلاقة مثالية تؤكد سعيه الكبير في التواجد بين فرق المقدمة والمنافسة خصوصا مع وجود مجموعة جيدة من اللاعبين يتقدّمهم هداف الموسمين الماضيين مهدي عبدالجبار.

وفي المقابل، فإن سترة يبحث عن نتيجة إيجابية في أول ظهور له بثوب جديد بقيادة المدرب الوطني مريان عيد، وعزز سترة صفوفه بمجموعة كبيرة من اللاعبين المحترفين وحصل الفريق على دعم كبير يتمثل في إعداد مثالي بالتواجد في تركيا.

وفي المواجهة الثانية بين الحالة والبديع، فإن التوقعات بمواجهة متكافئة بين الفريقين في ظل المتغيرات التي حدثت في صفوفهما، ويقود الحالة المدرب المصري المخضرم محمد عبدالسميع صاحب الخبرة الطويلة في الملاعب المصرية، والفريق «البرتقالي» شهدت صفوفه هذا الموسم تغييرات كبيرة على صعيد الأسماء وربما نشهد مجموعة شابة وصاعدة تأخذ فرصتها.

وفي المقابل، فإن البديع وبعد موسم صعب تفادى من خلاله الهبوط عبر الملحق يأمل في بداية جيدة بقيادة المدرب محمد عدنان أيوب الذي نجح مع الفريق منذ استلامه للمهمة، والفريق عزز صفوفه ببعض الصفقات التي ربما يتغير فيها شكل الفريق في ظل خروج بعض اللاعبين لأندية أخرى.